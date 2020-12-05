شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل ملعب برج العرب استعدادا لمواجهة الطلائع فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، استاد برج العرب، فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر انطلاقها فى الثامنة مساءً، بنهائى كأس مصر، ويطمح المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالى، ثم الفوز بدوري الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

وظهرت حالة من التركيز على لاعبى الأهلى أثناء نزولهم من الحافلة، متوجهين إلى غرف خلع الملابس، من أجل الاستعداد لنزول أرض الملعب لإجراء عمليات الاحماء قبل المباراة.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده في المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين في الوقت الاضافى .

ومنذ تعيين موسيمانى مديراً فنياً للأهلى لم يخسر طيلة 9 مباريات لعبها مع المدرب الجنوب أفريقى، حيث حقق الفوز فى 8 مواجهات، وتعادل فى لقاء وحيد، منها 3 على المستوى الأفريقى أمام الوداد ذهابا وإيابا، ونهائى البطولة أمام الزمالك، بينما 6 على المستوى المحلي، أربعة منها فى مسابقة الدورى المصري، ومباراتين بكأس مصر، وسجل لاعبو القلعة الحمراء 18هدفا، واستقبلت شباكه أربعة أهداف فقط.

ولم ينجح أى لاعب فى الاهلى فى المشاركة مع موسيمانى فى التسع مباريات كاملة، حيث شارك 5 لاعبين فى 8 مباريات هم محمد هانى وياسر إبراهيم وحسين الشحات وحمدى فتحى ومجدى قفشة .

ونجح 11 لاعباً فى تسجيل 18 هدفا مع الأهلى فى عهد موسيمانى، يتصدرهم الثلاثى قفشة ومروان محسن ووليد سليمان بواقع ثلاثة أهداف لكل لاعب.