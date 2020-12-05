مباشر نهائي كأس مصر.. الأهلي 0-0 طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر حيث يقام اللقاء على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية. وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المقابل تأهل طلائع الجيش على حساب الزمالك بالفوز بنتيجة (3-1). تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني - علي معلول - حمدي فتحي - عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - مروان محسن. تشكيل طلائع الجيش: محمد بسام - أحمد زولا - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل - محمد ناصف - فرانك ستيفين - مهند لاشين - أحمد سمير - عمرو جمال - عمرو مرعي. انتظرونا لمتابعة دقيقة بدقيقة خلال أحداث المباراة..

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