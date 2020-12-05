بالفيديو.. ريال مدريد يستعيد توازنه بانتصار صعب على إشبيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استعاد ريال مدريد توازنه وأزال الضغوط الهائلة الواقعة على مديره الفني زين الدين زيدان بعدما تغلب على مضيفه إشبيلية بهدف نظيف على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 لبطولة الدوري الإسباني.

وحسم ريال مدريد المباراة في الدقيقة 56 بهدف سجله المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية بالخطأ في شباكه، حيث اصطدمت به كرة سددها فينيسيوس جونيور قبل أن تسكن الشباك.

ورفع ريال مدريد رصيده بذلك إلى 20 نقطة من عشر مباريات، ليصعد إلى المركز الثالث في الدوري بفارق أربع نقاط خلف المتصدر ريال سوسييداد وثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس بعد خوض تسع مباريات.

واستعاد ريال مدريد توازنه بذلك بعد تلقي هزيمتين متتاليتين حيث خسر أمام ديبورتيفو ألافيس 2-1 في الدوري وأمام شاختار دونيتسك الأوكراني 0-2 في دوري الأبطال، وذلك استمرارا لتذبذب نتائج الفريق الملكي، وهو ما أثار التكهنات بشكل كبير خلال الأيام الماضية حول مستقبل زيدان في تدريب الفريق.

وكان الانتصار في مباراة اليوم هو الأول لريال مدريد في الدوري بعد هزيمتين وتعادل واحد خلال آخر ثلاث مباريات له في المسابقة.

تشكيل إشبيلية: ياسين بونو، أليكس فيدال، دييجو كارلوس، خوليس كوندي، خيسوس نافاس، إيفان راكيتيتش، فيرناندو، جوان جوردان، لوكاس أوكامبوس، منير الحدادي، لوك دي يونج.

تشكيل ريال مدريد: تيو كورتوا، لوكاس فاسكيز، رافائيل فاران، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي، كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس، رودريجيو جويس، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

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