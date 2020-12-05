ثنائي جديد ضمن تشكيل الأهلي أمام الطلائع بنهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- محرر الخليج 365:
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر، اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب.
ويخوض الأهلي نهائي البطولة بعد تجاوزه الاتحاد السكندري، وفي الجانب الأخر تفوق طلائع الجيش على الزمالك بعد مباراة ماراثونية وصلت إلى الوقت الإضافي، الثلاثاء الماضي.
ويظهر في التشكيل المغربي بدر باون، لأول مرة، ونفس الأمر بالنسبة لطاهر محمد طاهر الذي لعب كبديل في مباراة الاتحاد السكندري. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون- أيمن أشرف- علي معلول
خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر
خط الهجوم: مروان محسن
وأتى على مقاعد البدلاء: علي لطفي– رامي ربيعة– ياسر إبراهيم– محمود عبد المنعم "كهربا"– صلاح محسن– ناصر ماهر– محمود وحيد– أكرم توفيق- جيرالدو.
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