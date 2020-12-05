مران الزمالك.. اللجنة المعينة تطمئن اللاعبين.. ورفع الحالة البدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

عقد مسؤولو الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب النادي بحضور الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، استعدادا لمواجهات الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2021.

ويستعد الزمالك لبطولة الدوري المقرر انطلاقها يوم الجمعة 11 ديسمبر الجاري، حيث سيواجه المقاولون العرب في الجولة الأولى للمسابقة.

جلسة للاطمئنان والتكاتف

شهدت الجلسة حضور كل من أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، أحمد مصطفى، عضو لجنة الحكماء، المستشار محمد عطية عضو اللجنة المعينة لإدارة النادي، وعبد الحليم علي، مدير الكرة.

وتحدث قاسم وعطية مع اللاعبين عن الموسم الجديد، وأهمية المرحلة المقبلة للنادي وجماهيره، حيث قام الثنائي بالتأكيد على صرف جميع المستحقات في موعدها بشكلها الطبيعي.

وقال قاسم للاعبين: "الجميع في النادي من أجل مساندة الفريق ودعمه وتوفير كافة متطلباته، نثق في كل الموجودين ونعلم أنكم على قدر المسؤولية الموضوعة عليكم".

وقام عطية بتوجيه الشكر إلى اللاعبين على ما قدموه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى ضرورة التكاتف بين الجميع وبذل أكبر مجهود ممكن خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد أحمد مصطفى، في حديثه مع اللاعبين، على ثقته الكبيرة في تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم القادم، مشيراً إلى امتلاك النادي لجهاز فني كبير ولاعبين على أعلى مستوى قادرين على تحقيق نتائج تليق باسم وكيان نادي الزمالك.

وأشاد عبدالحليم علي، بمستوى الانضباط الخاص باللاعبين، حيث أكد على قدرة الجميع في تحقيق المطلوب.

عودة أحداد

انتظم المغربي حميد أحداد في التدريبات الجماعية للفريق بعد عودته للزمالك عقب نهاية إعارته للرجاء المغربي،

وشارك أحداد في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، حيث يتواجد اللاعب بقائمة الفريق في الموسم الكروي الجديد.

وعقد عبدالحليم علي جلسة سريعة مع أحداد لاعب الفريق قبل انطلاق التدريبات.

وقام مدير الكرة بالاطمئنان على حالة اللاعب، عقب عودته من المغرب، للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

انتظام فتوح وفيصل

انتظم أحمد أبو الفتوح وحسين فيصل في التدريبات الجماعية.

وجاء انضمام فتوح للتدريبات بعد انتهاء فترة إعارته بنادي سموحة، بينما تواجد حسين فيصل (مواليد 99) في المران بعد انتهاء إعارته بنادي طنطا.

رفع الحالة البدنية

عقد المدير الفني البرتغالي، جايمي باتشيكو، جلسة سريعة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران

وقام باتشيكو بشرح البرنامج التدريبي للفريق خلال الجلسة، بالإضافة إلى التركيز على بعض الأمور الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها في المران.

وركز الجهاز الفني على رفع الحالة البدنية للاعبين خلال المران، حيث خضع الفريق لبعض التدريبات البدنية الشاقة بالكرة وبدون الكرة.

غياب الخماسي الشاب

غاب الخماسي أحمد عيد، أسامة فيصل، حسام أشرف، حسام عبدالمجيد وياسين مرعي عن التدريبات.

وجاء غياب الخماسي بسبب تواجدهم في معسكر المنتخب الوطني للشباب المفتوح استعدادا لمواجهات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2001.