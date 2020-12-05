سموحة: أحضرنا علي غزال لمصر لكنه يريد الزمالك ونبحث عن حلول لكل الأطراف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة بأنهم تكفلوا بإحضار علي غزال لاعب المنتخب المصري إلى مصر على نفقة النادي، ثم أبدى اللاعب رغبته في الانتقال إلى الزمالك.

وقال فرج عامر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" اليوم السبت: "فعلا علي غزال أرسل عرضًا لنادي سموحة بشروطه ووافقنا عليها وأعادها لنا موقعة منه وارسلنا له تذاكر السفر من اثينا إلى القاهرة وارسلنا له سيارة إلى الأسكندرية."

وتابع: "وحضر إلى نادي سموحة واجتمع معنا وفوجئت بتليفون من صديقنا العزيز جدا الكابتن أيمن يونس ودار حوار ودي جدا وعلي غزال يرغب في الذهاب إلى الزمالك."

وأضاف: "مؤكد أن علاقتنا الطيبة بالزمالك تمتاز بالود والاحترام الذي يربطنا بكل قياداته المحترمة تجعلنا نصل لافضل الحلول دون المساس بحقوق ومصلحة كلا الناديين ( سموحة والزمالك)."