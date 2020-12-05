الهلال السعودي يستعيد جيوفينكو، ويترقب نتيجة فحص كويلار

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن نادي الهلال السعودي يترقب نتائج الفحوص التي يخضع لها الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لتحديد فترة غيابه المحتملة.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن كويلار لازم عيادة مستشفى المملكة في مقر النادي، لشعوره بألام في الساق ولم يحضر التدريبات.

ومن المنتظر أن يخضع لاعب خط الوسط للمزيد من الفحوصات، من أجل تقرير فترة غيابه عن مباريات النادي في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، استعاد الفريق خدمات الإيطالي سيبستيان جيوفينكو، الذي غاب عن مواجهة الفريق الماضية أمام الفتح في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، بداعي الإصابة.

وواصل حبيب الوطيان، حارس المرمى، برنامجه العلاجي، وسيقرر الجهاز الطبي مشاركته من عدمها في مواجهة الرائد، المقررة بعد غد الإثنين في الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وكان الحارس الدولي قد غاب عن مواجهة الفتح الماضية، بسبب إصابة عضلية.