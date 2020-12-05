ملخص مباراة الاهلي وضمك في الدوري السعودي “”صاعقة في الوقت الميت لرفاق السومة””

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “الاهلي وضمك” في إحدى مباريات اليوم السبت 5-12-2020 في الجولة السابعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والمنتهية بفوز مثير لصالح ضمك بنتيجة 4-3.

نُقلت مباراة “الاهلي وضمك” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “عبدالله الحربي”.

واقيمت مباراة الاهلي وضمك على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، وانطلقت في تمام الساعة 15:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت مصر، 12:30 بتوقيت جرينتش.

حقق ضمك فوزه الأول فى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم عقب تغلبه على ضيفه الاهلي بنتيجة 4-3.

بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده الى النقطة الرابعة فى المركز قبل الاخير بجدول ترتيب الدوري السعودي، فى المقابل تجمد رصيد الاهلي عند النقطة 13 فى المركز الثالث.

افتتح صامويل أوسو أهداف مباراة الأهلي وضمك في وقت مبكر عند الدقيقة 12، ولم يكتف بذلك بل عاد بعد مرور 6 دقائق فقط وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 18.

ثم نجح فريق ضمك في تقليص الفارق بواسطة إيميليو زيلايا في الدقيقة 25، وأصبحت النتيجة 2-1، لكن فيجسا نجم الراقي أحرز ثالث أهداف فريقه في الدقيقة 35 وأحبط خصمه في محاولة إدراك التعادل لتصبح النتيجة 3-1.

وخرج الملكي متفوقاً بثلاثية مقابل هدف بعد انتهاء أحداث الشوط الأول من اللقاء، لكن انقلبت الأمور في الشوط الثاني، حث عاد زيلايا وسجل ثاني أهدافه في الدقيقة 75 وقلص الفارق مع العميد.

وتألق فاروق شافعي وأحرز الهدف الثالث لضمك في الدقيقة 76 وأدرك التعادل لفريقه، وتمكن مازن أبو شرارة من تسجيل الهدف الرابع لضمك في وقت قاتل عند الدقيقة 92، وقاد الفريق إلى فوز هام وأصبحت نتيجة مباراة الأهلي وضمك هي فوز الأخير برباعية مقابل 3 أهداف.

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