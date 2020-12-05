بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر دقيقة بدقيقة لقمة مباريات اليوم السبت في نهائي كأس مصر موسم 2020/2019 بين الأهلي وطلائع الجيش.

تبدأ مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر ، 21:00 بتوقيت السعودية ، على ملعب الجيش في مدينة برج العرب بالقرب من محافظة الاسكندرية.

وتنقل المقابلة على قناة أون تايم سبورت 1 عبر البث الفضائي، بصوت المعلق الرياضي بلال علام، ولا تذاع على قنوات أخرى بسبب احتكار قناة أون لحقوق بث مباريات كأس مصر.

وترشح الاهلي إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر بعد فوزه الصعب على الاتحاد السكندري بنتيجة 1/2 في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي استضافه ملعب السويس الجديد، علمًا بأن الاهلي كان متأخرًا في النتيجة معظم أوقات اللقاء.

أما طلائع الجيش فقد تمكن من تفجير كبرى مفاجآت الموسم عندما أطاح بحامل اللقب “الزمالك” بنتيجة 1/3 بعد تمديد المباراة لأشواط إضافية، ليعمق جراح الفارس الأبيض الذي خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب القاهرة الدولي 27 نوفمبر الجاري.

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الأهلي 0-0 طلائع الجيش

???? ملعب الجيش المصري (مدينة برج العرب – الاسكندرية)

???? كأس مصر 2020/2019 (النهائي)

⏰ تنطلق الساعة 20:00 CST