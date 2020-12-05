أليجري يود الانضمام لأنشيلوتي في الدوري الانجليزي

قال ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس وميلان السابق إنه يرغب في تدريب أحد فرق الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الذي يعتبره “أكثر تنوعًا ومتعة” من أي وقت مضى الآن.

ورشحت تقارير إعلامية في بريطانيا أليجري لتدريب مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين بينما ظل المدرب الإيطالي المخضرم بلا عمل منذ انفصاله عن يوفنتوس في نهاية موسم 2018-2019.

وقاد أليجري (53 عامًا) يوفنتوس إلى الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في خمسة مواسم متتالية إلى جانب فوزه الأول بلقب دوري الأضواء المحلي في 2011 مع ميلان.

وفي مقابلة مع صحيفة تايمز البريطانية قال أليجري إنه يعمل على تحسين لغته الانجليزية ويتطلع إلى خوض تجربة أوروبية جديدة.

وأضاف أليجري “أود خوض تجربة في الدوري الانجليزي الممتاز، في إيطاليا توليت تدريب ميلان لمدة أربعة أعوام وأمضيت خمسة أعوام مع يوفنتوس. الآن أتوقع العمل من جديد في إيطاليا رغم صعوبة ذلك، أو في إنجلترا.

“الكرة الانجليزية في تحسن الآن بسبب وجود الكثير من المدربين الأجانب”

وأردف أليجري قائلًا “الآن كرة القدم في إنجلترا أكثر تنوعًا وأكثر متعة لكنها أيضًا تحترم تقاليد الكرة الإنجليزية. هذا توازن جيد بين روح الكرة الإنجليزية والنوعية الجديدة والأساليب الخططية الجديدة للمدربين الجدد”.

وقال أليجري أن ليفربول وبايرن ميونيخ هما أفضل فريقين في أوروبا حاليًا وإنه معجب كثيرًا بالمدرب الألماني يورجن كلوب وما يقوم به مع ليفربول.

ومضى قائلًا “كلوب يقوم بعمل رائع جدًا لأن ليفربول لديه التوازن الصحيح، في كل عام يتحسن الفريق. ليفربول لديه لاعبون يتمتعون بسرعة كبيرة جدًا ولديهم قدرات فنية عالية وهم أقوياء بدنيًا ومتميزون”.