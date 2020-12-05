تشكيلة ريال مدريد الأساسية امام اشبيلية في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 تشكيلة ريال مدريد الأساسية لمواجهة اشبيلية في إحدى مباريات اليوم السبت 5-12-2020 في الجولة 12 من الدوري الاسباني.

شهدت تشكيلة ريال مدريد الأساسية تواجد “تيبو كورتوا” في حراسة المرمى، وسيسعى اليوم إلى مصالحة جماهير النادي الملكي بالرجوع إلى مستواه المعهود بداية من مواجهة اليوم.

ويأتي على الجهة اليمني “لوكاس فاسكيز”، الذي يعوض غياب “داني كارفخال وألفارو أودريوزولا”، بينما يتواجد “فيرلاند ميندي” على الجهة اليسرى.

ويشغل مركز قلب الدفاع كل من الثنائي “رفاييل فاران وناتشو فيرنانديز”، في ظل غياب سيرخيو راموس بينما يتواجد البرازيلي إيدير ميليتاو على دكة البدلاء.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد الأساسية كالتالي:

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي – رفاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز

توني كروس – كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – رودريجو جويس.

على الجانب الآخر، قرر المدير الفني لفريق اشبيلية “جولين لوبيتيجي” إشراك منير الحدادي على حساب مواطنه المتألق “يوسف النصيري”، كما أعاد ياسين بونو لحراسة عرين النادي الأندلسي بعد غيابه عن المباراة السابقة امام “تشيلسي” في الدوري الاوروبي.

والتالي تشكيلة اشبيلية الأساسية:

ياسين بونو

خيسوس نافاس – جيوليس كوندي – ديجو كارلوس – أليكس فيدال

خوان جوردن – فرناندو – إيفان راكيتيتش

منير الحدادي – لوك دي يونج – لوكاس أوكامبوس

..