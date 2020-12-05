نجم بايرن ميونخ غير راض عن إلغاء جائزة الكرة الذهبية

علق نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي على إلغاء مجلة فرانس فوتبول، لجائزة الكرة الذهبية في العام الحالي.

وكان النجم البولندي قد توج بالثلاثية المحلية مع بايرن ميونخ موسم 2019/20، بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، مما جعله مرشحًا قويًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، حال تنظيم حفل هذا العام.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: “أحدهم قرر إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا العام”.

وأضاف: “ربما قرروا مبكرًا مسألة تنظيم الحفل من عدمه، لأنه يكون معروف دائمًا لمن ستذهب الجائزة”.

وتابع: “يعرف الكثير من اللاعبين والمدربين والصحفيين، أنه كان أفضل موسم بالنسبة لي”.

وواصل: “لقد قدمنا شيئًا مذهلاً. أنا سعيد أن الجميع قد شاهد ذلك. هذه الجوائز شيء جميل ورائع، لكني أعلم أيضًا أن كل جائزة شخصية هي للفريق. الفريق بدون مهاجم يجد صعوبة في العمل، لكن المهاجم بدون الفريق لا يعمل أيضًا”.

واختتم: “لقد فزنا بدوري أبطال أوروبا، لكن من الواضح أن مرة واحدة ليست كافية. لا زلنا جائعين، وبالتأكيد نريد تذوق هذا الشعور في ملعب مليء بالجماهير”.

جدير بالذكر أن مجلة فرانس فوتبول، كانت قد قررت إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا العام، قبل تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.