الكاف يحتفي برقم قياسي في دوري ابطال افريقيا لعملاق السودان “الهلال”

تطرق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للرقم القياسي المُسجل باسم فريق الهلال السوداني، كأكثر الأندية مشاركةً في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويعتبر الهلال السوداني أكثر الفرق مشاركة في دوري أبطال أفريقيا منذ انطلاقها في عام 1964، كأول فريق عربي يشارك في البطولة وكان ذلك في النسخة الثالثة.
واحتفى الكاف عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بمشاركة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا للمرة 34 (رقم قياسي)، وذلك بعد فوزه (1-0) خارج ملعبه على فريق فايبرز الأوغندي.
وشارك الهلال لأول مرة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا عام 1966، كما لم يفوت العملاق السوداني المشاركة في أي نسخة منذ عام 2004، ووصل إلى نصف النهائي أربع مرات.
ويُعَدّ الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة، حيث شارك في 31 نسخة من أصل 54.
وبالرغم من كون الهلال السوداني أكثر الفرق مشاركة في دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه لم ينجح في التتويج باللقب حتى الآن، حيث حل وصيف مرتين؛ في نهائي نسخة 1987 أمام الأهلي المصري، وعام 1992 أمام الوداد الرياضي المغربي.
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