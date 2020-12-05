بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفولهام في إحدى مباريات اليوم السبت 5-12-2020 ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الانجليزي.

تنقل مباراة “مانشستر سيتي وفولهام” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

تقام مباراة مانشستر سيتي وفولهام على ملعب الاتحاد، بإدارة من الحكم الانجليزي “جوناثان موس”، وتنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

أنهى مانشستر سيتي الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي في المركز 11 بعدما وصل إلى 15 نقطة مع مباراة مؤجلة، خاض 9 مباريات حتى الآن في البريميرليج، فاز في 4، وتعادل في 3، بينما خسر مباراتين.

وتعد خماسية مانشستر سيتي في بيرنلي الجولة الماضية، هي المرة الاولى التي يسجل فيها الفريق اكثر من هدف، حيث كان رجال جوارديولا يكتفون بتسجيل هدف واحد فقط في آخر 6 مباريات في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

اما بخصوص مواجهة فولهام اليوم، فقد حافظ مانشستر سيتي على شباكه نظيفة في آخر ست مباريات على أرضه امام الفريق اللندني في جميع المسابقات.

ولن يتنازل فولهام عن الخروج بنتيجة ايجابية من ملعب الاتحاد بسهولة، خاصة بعدما خرج الفريق من من منطقة الهبوط في الجولة الماضية بفوزه الثاني هذا الموسم والذي أتى على حساب “ليستر سيتي”، بعد تعادل وسبع هزائم.

ويتواجد فولهام في المركز 17 برصيد 7 نقاط، وسجل لاعبوه 11 هدف، واستقبلت شباكه 19 هدف، كأضعف دفاع في الدوري الانجليزي هذا الموسم حتى هذه الجولة.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم

مانشستر سيتي 2-0 فولهام

???? الدوري الانجليزي (الجولة 11)

???? ملعب طيران الاتحاد (مانشستر)

انتهت

تشكيلة مانشستر سيتي: إيدرسون – روبن دياش – جون ستونز – جواو كانسيلو – بنجامين ميندي – إلكاي جوندوجان – رودري – كيفين دي بروينه – رياض محرز – رحيم سترلينج – جابرييل جيسوس

تشكيلة فولهام: آريولا – أندرسين – أدارابيويو – آينا – ريد – زامبو أنجويسا – رييد – روبينسون – لوفتس تشيك – كافاليرو – لوكمان

..