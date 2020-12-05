ملخص مباراة العين وعجمان في كأس رئيس الدولة الإماراتي “مهازل الزعيم العيناوي مستمرة””

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “العين وعجمان” في إحدى مباريات اليوم السبت 5-12-2020 في دور 16 من كأس رئيس الدولة الإماراتي، والمنتهية بفوز عجمان بهدف دون رد.

نُقلت مباراة “العين وعجمان” على أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “عصام عبده”، كما نُقلت على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “علي سليمان علي”.

واقيمت مباراة العين وعجمان على استاد هزاع بن زايد بنادي العين، وتنطلق في تمام الساعة 15:45 بتوقيت السعودية، 14:45 بتوقيت مصر، 12:45 بتوقيت جرينتش.

تعد مواجهة العين وعجمان هي الاولى للفريقين في كأس رئيس الدولة الإماراتي هذا الموسم، حيث تبدأ فرق الدوري الإماراتي الممتاز من دور ثمن النهائي.

تعرض نادي العين لخسارة قاسية في الدوري الإماراتي امام “بني ياس” بنتيجة (4-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب الاخير يوم 1 ديسمبر 2020، وسيسعى اليوم إلى مصالحة جماهيره بالفوز على عجمان للتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.

على الجانب الآخر لا يختلف الامر بالنسبة لفريق عجمان حيث خسر هو الآخر امام “الوصل” بنتيجة (3-2) في الجولة الماضية بالدوري الإماراتي، وبكل تأكيد سيتطلع إلى تحقيق المفاجأة بإقصاء العين.

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