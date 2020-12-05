بث مباشر | مشاهدة مباراة العين وعجمان في كأس رئيس الدولة الإماراتي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “العين وعجمان” في إحدى مباريات اليوم السبت 5-12-2020 في دور 16 من كأس رئيس الدولة الإماراتي.

تنقل مباراة “العين وعجمان” على أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “عصام عبده”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “علي سليمان علي”.

تقام مباراة العين وعجمان على استاد هزاع بن زايد بنادي العين، وتنطلق في تمام الساعة 15:45 بتوقيت السعودية، 14:45 بتوقيت مصر، 12:45 بتوقيت جرينتش.

تعد مواجهة العين وعجمان هي الاولى للفريقين في كأس رئيس الدولة الإماراتي هذا الموسم، حيث تبدأ فرق الدوري الإماراتي الممتاز من دور ثمن النهائي.

تعرض نادي العين لخسارة قاسية في الدوري الإماراتي امام “بني ياس” بنتيجة (4-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب الاخير يوم 1 ديسمبر 2020، وسيسعى اليوم إلى مصالحة جماهيره بالفوز على عجمان للتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.

على الجانب الآخر لا يختلف الامر بالنسبة لفريق عجمان حيث خسر هو الآخر امام “الوصل” بنتيجة (3-2) في الجولة الماضية بالدوري الإماراتي، وبكل تأكيد سيتطلع إلى تحقيق المفاجأة بإقصاء العين.

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العين 0-1 عجمان

كأس رئيس الدولة الإماراتي (دور الـ 16)

استاد هزاع بن زايد بنادي العين

انتهت

تشكيلة العين الاساسية: خالد عيسي- سالم عبدالله- رافايل بيراييرا- شيوتاني- سعيد جمعة- يحيي نادر- محمد عبدالرحمن- أحمد برمان- ويلسون ادواردو- ريان يسلم- لابا كودجو.

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