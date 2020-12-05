شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طلائع الجيش.. الأحمر لا يعرف نظافة الشباك في كأس مصر هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الأهلى في الثامنة مساء اليوم السبت، طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر موسم 2019 / 2020، حيث تأهل الأهلى للمباراة النهائية عقب فوزه على الاتحاد السكندرى فى الدور نصف النهائى بنتيجة 2 / 1، بينما تأهل طلائع الجيش للنهائى بعد تحقيقه المفاجأة الثانية بالفوز على الزمالك 3 / 1.

وكان فريق طلائع الجيش قد حقق أولى مفاجآت كأس مصر بعدما أقصى فريق بيراميدز فى الدور ربع النهائى بركلات الترجيح، ليكون فريق طلائع الجيش الفريق الوحيد الذى واجه الـ3 فرق الكبيرة فى مسابقة كأس مصر.

ويمتلك الأهلى رقما سلبيا في بطولة كأس مصر هذا الموسم، وهو أن المارد الأحمر فشل في الحفاظ على نظافة شباكه طوال مشواره في كأس مصر حتى المباراة النهائية، حيث تلقى هدفا من بنى سويف في دور الـ32، وهدفا من الترسانة في دور الـ16، وهدفا من أبو قير للأسمدة في دور الثمانية، وهدفا من الاتحاد السكندرى في نصف النهائي، فهل يحافظ على نظافة شباكه لأول مرة في مباراة طلائع الجيش أم تستمر لعنة عدم نظافة الشباك.

وينتظر فريق طلائع الجيش إنجازا تاريخيا سواء بالحصول على بطولة كأس مصر أو الحصول على بطولة السوبر المحلى، حيث سيشارك فريق طلائع الجيش فى السوبر باعتباره وصيف الكأس حال الخسارة من الأهلى فى النهائى لأن الأهلى بطل الدورى، وتقام مباراة السوبر بين بطلى الدورى والكأس، أو بطل الدورى ووصيف الكأس حال حصول فريق واحد على لقبى الدورى والكأس.

وتأكدت مواجهة فريق النادى الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأول بنهائى كأس مصر اليوم السبت، والمباراة الثانية فى السوبر المصرى والمقرر إقامتها بين الدورين للدورى الممتاز، والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد، حيث كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصرى بين بطل الدورى وهو الأهلى وبين بطل كأس مصر، وحال فوز فريق واحد بالدورى والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدورى لصاحب المركز الثانى لكأس مصر.