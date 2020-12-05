شكرا لقرائتكم أحداد ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم المغربى حميد أحداد، لاعب الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا للموسم الجديد، حيث شارك فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى عقب إنتهاء فترة إعارته فى نادى الرجاء البيضاوى المغربى، حيث يتواجد اللاعب بقائمة الفريق فى الموسم الكروى الجديد، وذلك فى إطار استعدادات الأبيض لإنطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب فى الجولة الأولى من المسابقة المحلية التى حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقها بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى.

فيما عقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين قبل إنطلاق التدريبات الجماعية للفريق، وشهدت الجلسة حضور أحمد مصطفى عضو لجنة الحكماء والمستشار محمد عطية عضو اللجنة المعينة لإدارة النادى، وعبد الحليم على مدير الكرة.

وشهدت الجلسة حديث خاص من قاسم وعطية مع اللاعبين عن الموسم الجديد، وأهمية المرحلة المقبلة للنادى ولجماهيره، حيث قام الثنائى بالتأكيد على صرف جميع المستحقات فى موعدها بشكلها الطبيعى، وقال قاسم إن الجميع فى النادى من أجل مساندة الفريق ودعمه وتوفير كافة متطلباته، نثق فى كل الموجودين ونعلم أنكم على قدر المسؤولية الموضوعة عليكم.

فيما قام عطية بتوجيه الشكر إلى اللاعبين على ما قدموه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى ضرورة التكاتف بين الجميع وبذل أكبر مجهود ممكن خلال الفترة المقبلة.