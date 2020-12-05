شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض مد القيد للقائمة الثانية لمدة 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، مد القيد للقائمة الثانية لمدة 48 ساعة إضافية، وقرر مسئولو الجبلاية عدم مد القيد من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري بعدما كان يوجد اتجاه للمد إلا أنه تم اتخاذ قرار بإنهاء القيد في الفترة الثانية غدا الأحد بحلول الثانية عشر منتصف الليل. وأوضح مصدر باتحاد الكرة أن الجبلاية فضلت عدم المد خاصة وأن الأندية حصلت على وقت كاف لترتيب أوراقها فى ظل كثرة تعديلات فترة القيد الأولى بسبب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن اتحاد الكرة فتح فترة القيد الثانية " القيد الشتوي " في الفترة من 15 فبراير وحتى 15 مارس المقبلين بجميع الأقسام والمراحل السنية ، ما يعني عدم فتح القيد في شهر يناير المقبل كما كان معتاد خلال السنوات الماضية ، وكان اتحاد الكرة أعلن مواعيد فتح باب التسجيل للموسم الجديد بدءًا من يوم 10 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبل كمرحلة أولي.. والقوائم الإضافية في نفس التوقيت بعد سداد الالتزامات.

كما قرر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، منع المدربين من العمل في اكثر من ناد بداية من الموسم المقبل حيث يحق للمدرب العمل في ناديين بحق أقصي حال استغناء النادي عنه، اما في حالة رحيل المدرب بارادته فلا يحق له العمل في اي ناد طوال الموسم ، وقرر اتحاد الكرة فتح القيد الصيفى أمام الأندية يوم ١٠ اكتوبر المقبل اي السبت المقبل ، استعداداً للموسم الكروى الجديد 2020 -2021 ، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بجواز فتح باب القيد الصيفى أثناء سير الموسم الكروى الجارى، وتحديدا فى الأسابيع الأربعة الأخيرة، فى ضوء الإجراءات الاستثنائية التى تم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى 5 أشهر.

وقررت اللجنة الخماسية استمرار تعليمات القيد الخاصة فى الموسم الجارى فى الموسم المقبل 2020 -2021أيضا، نظرا لضيق الوقت وصعوبة تقبل الأندية لأى تغييرات قد يتم فرضها