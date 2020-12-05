شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يسافر إلى تونس قبل بطولة شمال إفريقيا بـ 5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وافق اتحاد الكرة، على سفر بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، إلى تونس، لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا 2021، قبل الموعد المحدد ب 5 أيام.
وتتوجه بعثة شباب الفراعنة، إلى تونس، يوم 8 ديسمبر الجاري، بدلا من 13 موعد وصول باقي البعثات بطلب من ربيع ياسين المدير الفني لشباب الفراعنة
وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا، عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".
ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.
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