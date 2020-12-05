شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين فقط فى القائمة الأولى لأسوان قبل قيد الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نادى أسوان عن قائمته الجديدة للموسم المقبل، وذلك بعد انتهاء استعارة 14 لاعباً بالفريق، وبيع 6 لاعبين آخرين كان آخرهم كريم الطيب الذى انضم إلى بيراميدز، وضمت القائمة الأولى لموسم 2020 / 2021 كل من: طلعت الجبلاوى، عبد الله السنجهاوى، محمد جابر، أحمد صغيرى، محمد خليفة، هيثم الفيل، أحمد فتحى، وسولمون منساه.

ومن المقرر أن تشهد القائمة الثانية للاعبين الجدد المقرر تسليمها غداً الأحد، قيد 24 صفقة جديدة ضمهم الفريق خلال الميركاتو الجارى.

ونجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى ضم 24 لاعباً لأبناء الجنوب وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو و جون أفيرى، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.