شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج جيدة فى بطولة الـ"تارجت سبرنت" للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منافسات بطولة كأس الاتحاد (تارجيت اسبرنت) والتى أقيمت بنادى مدينة نصر الرياضى، وشهدت منافسات "الرجال" حصد طارق ثروت عبدالمقصود على المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء فى المركز الثانى كريم عبدالناصر عبدالعزيز والميدالية الفضية، وجاء فى المركز الثالث نور صقر عسران نادى بدر الرياضى والميداليةالبرونزية.

وفى "السيدات" حصدت هدير حسين أحمد "نادى الشرقية" المركز الأول والذهبية، وجاءت فى المركز الثانى إسراء طارق سيد والميدالية الفضية، وفى المركز الثالث هدير السيد مخيمر والميدالية البرونزية.

وفى منافسات الناشئين 12 سنة جاء فى المركز الأول سليم عمر فاروق وحصل على الذهبية، وجاء فى المركز الثانى على أحمد على وحصل على الفضية، وفى المركز الثالث فاز ادهم محمد صديق وحصل على البرونزية.

وفى منافسات الناشئات 12 سنة جائت أروى محمد على عتمان فى المركز الأول والذهبية وجائت فى المركز الثانى جنى محمد كمال والفضية، وفى المركز الثالث حصدت جومانة هشام ابوبكر البرونزية.

اما فى منافسات الناشئين 16 سنة جاء فى المركز الأول عبدالرحمن محمد صديق وحصل على الذهبية، وفى المركز الثانى حصد كريم علاء الدين محمد الميدالية الفضية وفى المركز الثالث جاء مهاب احمد خليل السباعى وحصل على البرونزية.

وفى منافسات الناشئات 16 سنة فقد حصدت جومانة احمد خليل على المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت فى المركز الثانى جنى احمد محمود على المركز الثانى والميدالية الفضية، وفى المركز الثالث جاءت رودينا وائل عطية والميدالية البرونزية.

اما فى منافسات الناشئين 18 سنة حصد على احمد كمال والميدالية الذهبية، وجاء فى المركز الثانى زياد احمد محمود والميدالية الفضية، وجاء فى المركز الثالث محمد منصور محمد والميدالية البرونزية.

وفى منافسات الناشئات 18 سنة حصدت مريم هشام رشاد نادى الشرقية على المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت فى المركز الثانى هبة محمد كمال والميدالية الفضية، وفى المركز الثالث نغم حاتم محمد وحصلت على الميدالية البرونزية.

وفى منافسات الناشئين 21 سنة حصد كريم محمد محمود على المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء فى المركز الثانى محمد احمد حسن والميدالية الفضية، وفى المركز الثالث جاء عبدالرحمن ايمن على والميدالية البرونزية .

وفى منافسات الناشئات 21 سنة حصدت هالة محمد على عتمان على المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت فى المركز الثانى سلمى أشرف عبدالحميد والميدالية الفضية، وجاءت فى المركز الثالث مريم وائل محمد والميدالية البرونزية .

يذكر أن اللواء حازم حسني" رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية حضر المنافسات وأعرب عن سعادته للمشاركة الفعالة فى مثل هذا المسابقات التى دائما تُبرز جيلا جديداً من الرماه.

وأكد حسني، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بلعبة الرماية، وتسعى جاهدة لتوفير كافة التسهيلات، لإخراج أبطال فى اللعبة لتمثيل مصر فى المحافل الدولية.

وأضاف حسنى أن هذا الميدان يعد إنجازا جديدا ضمن خطة الاتحاد لتوسيع رقعة ممارسة الرياضة فى مختلف أنحاء الجمهورية، من أجل إمداد المنتخبات الوطنية بالمواهب.