شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقف روقة وموعد المسحات الجديدة لمصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لفريق الزمالك، عن الحالة الطبية لمحمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق، الذى تعرض للإصابة خلال مواجهة طلائع الجيش، التى جمعت بين الفريقين فى إطار منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال محمد أسامة فى تصريحاته للموقع الرسمى لنادى الزمالك، بأن اللاعب حالته مطمئنه وسيخضع لأشعة جديدة للكشف عن إصابته، مضيفًا: "كل الأخبار المنتشرة بخصوص إصابة اللاعب بقطع جزئى أو كلى فى الرباط الصليبى غير صحيحة بالمرة، الأشعة الجديدة سوف تكشف الإصابة وموعد عودته للتدريبات".

وتابع: "محمد عبدالشافى يواصل برنامجه التأهيلى بشكل طبيعى، ولن يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك، إلا بعد تعافيه بشكل كامل من الكسر الذى تعرض له فى الترقوة"، مشددًا: "سيتم عمل مسحة جديدة غدًا الأحد للكشف من فيروس كورونا المستجد، للثلاثى يوسف أوباما وعبدالله جمعة ومحمود حمدى الونش، من أجل الإطمئنان عليهم، وسيتم تأجيل مسحة عمر السعيد للأسبوع المقبل".

ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه.

فيما تقرر صرف مستحقات لاعبى الزمالك، بعد غد الإثنين، حيث سيتم إيداع مستحقات اللاعبين فى الحسابات البنكية الخاصة بهم غدًا، الأحد، بعدما كان يتم صرف المستحقات من الخزينة إلا أن الإدارة الجديدة للنادى تفضل أن يكون الصرف من خلال الحسابات البنكية، وبذلك سيتم غدًا التوقيع على شيكات المستحقات وإيداعها فى الحسابات الخاصة بهم.