شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الجامايكي روماريو ينضم للاتحاد السكندري لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى الاتحاد السكندرى فى ضم المهاجم روماريو ويليامز الجاميكى مواليد ،94 والذى يبلغ طوله 180 سم ويلعب لفريق ميامى بالدورى الأمريكي، ووصل اللاعب إلى الإسكندرية وسيخضع للكشف الطبى قبل التعاقد معه، وكان مجلس إدارة النادى قد لجأ لتلك الصفقة عقب تأخر وصول المهاجم الأوغندى أكوى وتسريب معلومات تفيد بعدم حضوره .

على صعيد مختلف، وافق نادى الزمالك على إعارة محمد صبحى حارس الفريق إلى نادى الاتحاد السكندرى لمدة موسم واحد مقابل مليونى جنيه، جاء ذلك بموافقة لجنة الكرة بالنادى بالتنسيق مع المستشار محمد عطية مسئول ملف كرة القدم بالزمالك وتلقى نادى الزمالك عرضاً من نادى الاتحاد السكندرى لضم محمد صبحى، حارس الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى، وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الاتحاد السكندرى عرضه يقتضى بالحصول على خدمات الحارس لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون جنيه، بينما يقتضى عرض الإسماعيلى بالحصول على جهود الحارس الصاعد مقابل مليون و750 ألف جنيه.

وأوضح المصدر ذاته أن الزمالك يفضل عرض الاتحاد إلا أن إدارة الأبيض تنتظر الوصول للحارس الصاعد من أجل إبلاغه بالموقف النهائى له، خاصة أنه سيتم تفضيل مصلحة الزمالك، إلا أن وكيل اللاعبين أحمد يحيى طالب الحارس بصفته وكيله بغلق هاتفه بسبب اتفاقه مع الإسماعيلى على انضمامه لصفوف الدراويش، وتنتظر الإدارة البيضاء تواصل الحارس معهم التأكيد له أن مصلحة النادى هى من ستتحكم فى انتقاله أو سيتم الابقاء عليه ضمن صفوف الفريق حال عدم رفع الاسماعيلى لعرضهم المالى لقيمة موازية لما قدمه الاتحاد السكندرى وفى النهاية وافق الزمالك على إعارته للاتحاد.