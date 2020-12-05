شكرا لقرائتكم خبر عن توصية للأهلى بنقل وليد سليمان للمستشفى للعلاج من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع مسئولو النادي الأهلي حالة وليد سليمان صانع العاب الفريق المصاب بكورونا بعدما ارتفعت درجة حرارته بشكل ملحوظ في الساعات الأخيرة، واوصي طبيب وليد سليمان بحجزه في احد المستشفيات لمتابعة حالته بدقة ، وفتح مسئولو الاهلي خط إتصالات مع وليد سليمان للإطمئان عليه بشكل مكثف مع الإستعداد لأتخاذ إجراءات أخرى لضمان سلامته وسرعة تعافيه من فيروس كورونا.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مع دقات الثامنة مساء اليوم السبت اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائى كأس مصر، حيث يحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدورى للمرة الخامسة على التوالى ثم الفوز بدورى الابطال الافريقى على حساب الغريم التقليدى الزمالك لأول مرة منذ سبعة سنوات ،على الجانب الأخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

وتأهل الأهلى للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بنى سويف (3 – 1) فى الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) فى ثمن النهائى وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة فى ربع النهائى بتاريخ 21 نوفمبر الماضى ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده فى المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائى بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين فى الوقت الاضافى .

وانتهت مباراتى النسخة الأخيرة من الدورى بين الاهلى والطلائع بتفوق المارد الأحمر بثلاثية دون رد ذهاباً وإياباً حيث سجل ثلاثية الدور الأول جونيور أجاى وعمرو السولية ومحمد مجدى "قفشه" فيما سجل ثلاثية الدور الثانى وليد سليمان وجيرالدو وكهربا فى اللقاء الذى شهد تسليم درع الدورى للقلعة الحمراء.