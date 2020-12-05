شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات فى القرن الـ21.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتربع النادى الأهلى على صدارة أكثر أندية العالم تتويجاً بالبطولات فى القرن الـ21 برصيد 43 بطولة، سواء محلية أو قارية، بعدما نجح فى اقتناص سبعة ألقاب دوري أبطال أفريقيا بجانب 13 بطولة للدورى و11 لقب للسوبر المحلى وخمسة ألقاب لكأس مصر وستة سوبر أفريقى بجانب بطولة الكونفدرالية، ليتفوق على بايرن ميونيخ الالمانى الذى حل ثانياً فى القائمة برصيد 42 لقباً ولينكولن ريد أمبس الذى حل ثالثاً برصيد 40 لقباوبرشلونة الذى حل رابعاً برصيد 34 لقباً.

وأمام الأهلى فرصة تاريخية لزيادة رصيده من الألقاب حال نجاحه فى التتويج بكأس مصر الليلة، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش باستاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائى كأس مصر، ويحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدورى للمرة الخامسة على التوالى ثم الفوز بدورى الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدى الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات.

وبإمكان المارد الأحمر تعزيز صدارته لقائمة أكثر الاندية العالمية تتويجاً بالبطولات فى القرن الـ 21 حال نجاحه فى حصد كأس مصر الليلة بجانب التتويج بالسوبر الافريقى على حساب نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية المقرر لها منتصف الشهر الجاري، وكذلك السوبر المحلى على حساب طلائع الجيش فى اللقاء الذى لم يتحدد موعده بعد.

وبإمكان الأهلى تقديم موسم تاريخى يحقق فيه ست بطولات ليتساوى مع بايرن ميونيخ الألمانى، قبل أن يلتقى الفريقان فى كأس العالم للأندية باليابان مطلع فبراير المقبل لتكون هى البطولة الفيصل بين الناديين هذا الموسم من حيث الأكثر تتويجاً ببطولات فى موسم واحد.

الأهلى حصد الدوري ودوري الأبطال ويتبقى له كأس مصر وكأس السوبر المحلى وكأس السوبر الأفريقى بجانب كأس العالم للأندية، فيما حصد بايرن ميونيخ بطولة الدوري والكأس ببلاده بجانب تتويجه بطولة دوري أبطال أوروبا 2019/2020، قبل أن يحصد لقبى كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني خلال شهر سبتمبر الماضى ويستعد للظهور فى كأس العالم للأندية من أجل تكرار إنجاز برشلونة مع بيب جوارديولا في عام 2008-2009.