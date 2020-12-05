شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهائى كأس مصر.. الأهلى: بطولة جديدة فى انتظار أبطالنا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت منصات النادى الأهلى، وحساباته المختلفة عبرالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، على دعم الفريق قبل سويعات قليلة جدا، من المباراة الهامة والمرتقبة أمام طلائع الجيش، فى نهائى بطولة كأس مصر لموسم 2020، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب إستاد برج العرب فى الإسكندرية، حيث كتب حساب النادى عبر تويتر: "بطولة جديدة فى انتظار أبطالنا الليلة".





وتترقب جماهير الكرة، بطولة نهائى كأس مصر الليلة بين الأهلى وطلائع الجيش، فى المباراة التى يسعى فيها الأهلى لتحقيق الفوز بالكأس وحصد ثالث بطولة هذا الموسم بعد الفوز بالدورى ودورى أبطال أفريقيا، كما يتطلع الطلائع لتحقيق أول ألقابه، ويحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدورى للمرة الخامسة على التوالى ثم الفوز بدورى الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدى الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، على الجانب الآخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

الأهلى تأهل للمباراة النهائية بكأس مصر بعد تجاوز بنى سويف (3 – 1) فى الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) فى ثمن النهائى وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة فى ربع النهائى بتاريخ 21 نوفمبر الماضى ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده فى المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائى بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين فى الوقت الإضافى.