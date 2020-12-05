شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون وصلاح محسن وطاهر يقتربون من قيادة تشكيل الأهلي فى نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على الدفع بالثلاثى صلاح محسن مهاجم الفريق والمغربي بدر بانون مدافع الأحمر وطاهر محمد طاهر جناح الفريق فى التشكيل الأساسي خلال مباراة طلائع الجيش، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب فى نهائى كأس مصر.

وانضم بدر بانون للأهلي الصيف الجاري قادماً من الرجاء المغربي، فيما انضم طاهر محمد طاهر من المقاولون، أما صلاح محسن فعاد للأهلي بعد انتهاء إعارته لسموحة.

ويرغب المدير الفنى للنادى الأهلى فى الدفع بالثلاثي طاهر محمد طاهر وبدر بانون وصلاح محسن للمرة الأولى فى التشكيل الأساسى، وهو ما سيتم إعلانه فى المحاضرة الأخيرة التى تسبق تحرك الفريق لملعب برج العرب.

وضم موسيمانى قائمة بـ22 لاعباً فى معسكر الأهلى لمواجهة الطلائع، وهم : محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.