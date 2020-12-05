شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى يدعمون الفريق قبل نهائى الكأس: "الثلاثية يا رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم النادى الأهلى على دعم لاعبى الفريق قبل ساعات من اللقاء المرتقب أمام طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر، المحدد له الثامنة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية، وكتب عماد متعب نجم النادى الأهلى السابق عبر حسابه الشخصى على تويتر، "رجالة كالعادة.. فرحونا إن شاء الله".

وكتب أحمد ياسر ريان، "بطولة كل أسبوع إن شاء الله"، فيما قال محمد محمود، "الثلاثية يا رجالة إنشاء الله".



احمد ريان



متعب



محمد محمود

كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقتى الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.

ونجح الأهلى في التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بأرقام قياسية فريدة وللمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ القلعة الحمراء، كما حصد دوري الأبطال الأفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه وعلى حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف فى نهائى القرن الشهير، ليضرب موعداً مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية على لقب السوبر الأفريقى والمحدد لها ديسمبر الجارى بالقاهرة.

كما تأكدت مواجهة الأهلى مع طلائع الجيش بخلاف صدام الليلة على لقب كأس السوبر المحلى فى لقاء لم يتحدد موعده بعد.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 138 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى بجانب تسعة بطولات لدوري الابطال الافريقى.