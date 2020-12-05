شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية مسحة كورونا للحكم أمين عمر للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحكم الدولى أمين عمر عن إيجابية مسحة فيروس كورونا الخاصة به للمرة الثالثة، وذلك عبر حالة الواتس آب، بعدما أصيب بالفيروس المستتجد مؤخرا، ما تسبب فى استبعاد ترشيحه لإدارة لقاء الأهلى وطلائع الجيش اليوم فى نهائى كأس مصر مؤخرا.

وكان قد أكد أحمد الشناوى الخبير التحكيمى أن الثنائى أمين عمر وأحمد الغندور هما الأقرب لإدارة نهائى كأس مصر بين الأهلى وطلائع الجيش، قبل أن يستمر الفيروس مع أمين عمر فى العينات التى أجراها الحكم مؤخراً.



أمين عمر

تقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت مباراتا النسخة الأخيرة من الدوري بين الأهلى والطلائع بتفوق المارد الأحمر بثلاثية دون رد ذهاباً وإياباً، وسجل ثلاثية الدور الأول جونيور أجايى وعمرو السولية ومحمد مجدى "قفشة" فيما سجل ثلاثية الدور الثانى وليد سليمان وجيرالدو وكهربا في اللقاء الذى شهد تسليم درع الدوري للقلعة الحمراء.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده في المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين في الوقت الاضافى .

ومنذ تعيين موسيمانى مديراً فنياً للأهلى لم يخسر طيلة 9 مباريات لعبها مع المدرب الجنوب أفريقى، حيث حقق الفوز فى 8 مواجهات، وتعادل فى لقاء وحيد، منها 3 على المستوى الأفريقى أمام الوداد ذهابا وإيابا، ونهائى البطولة أمام الزمالك، بينما 6 على المستوى المحلي، أربعة منها فى مسابقة الدورى المصري، ومباراتين بكأس مصر، وسجل لاعبو القلعة الحمراء 18هدفا، واستقبلت شباكه أربعة أهداف فقط.