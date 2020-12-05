شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يظهر فى الاتحاد السكندرى بعد إتمام انتقاله لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر محمد صبحى، حارس مرمى الزمالك المنضم مؤخراً إلى صفوف نادى الاتحاد السكندرى، برفقة محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى بعد توقيعه عقود الانضمام لزعيم الثغر لمدة موسم واحد، بعد ابتعاد الحارس عن المشاركة بصفة أساسية مع نادى الزمالك فى ظل وجود محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد.

وتسلم مسئولو الزمالك شيكا من الاتحاد السكندرى بقيمة 2 مليون جنيه، عبارة عن قيمة انتقال محمد صبحى حارس الفريق الأبيض إلى زعيم الثغر، لمدة موسم، وذلك بعدما تواجد إيهاب جابر، المدير الإدارى للاتحاد، بتكليف من محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى لإنهاء الصفقة التى شهدت مزاحمة من الإسماعيلى وعدة أندية من الدورى إلا إن العرض المالى للاتحاد حسم الصفقة.

ويحق لنادى الزمالك، صرف قيمة الصفقة فى أى وقت بعد الحصول عليه من جانب المدير الإدارى للاتحاد، ووافق النادى الأبيض على إعارة محمد صبحى حارس الفريق إلى نادى الاتحاد السكندرى لمدة موسم واحد مقابل مليونى جنيه، جاء ذلك بموافقة لجنة الكرة بالنادى بالتنسيق مع المستشار محمد عطية مسئول ملف كرة القدم بالزمالك وتلقى نادى الزمالك عرضاً من نادى الاتحاد السكندرى لضم محمد صبحى، حارس الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى، وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الاتحاد السكندرى عرضه يقتضى بالحصول على خدمات الحارس لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون جنيه، بينما يقتضى عرض الإسماعيلى بالحصول على جهود الحارس الصاعد مقابل مليون و750 ألف جنيه.

مصيلحي و محمد صبحي

صبحي و مصيلحي بعد الانضمام للاتحاد السكندري