شكرا لقرائتكم خبر عن البحر يحب الزيادة.. الأهلى يفتش عن موسم تاريخى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "البحر يحب الزيادة" يترقب عشاق النادى الأهلى دقات الثامنة مساء اليوم السبت اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائى كأس مصر سعياً وراء التتويج باللقب رقم 37 فى تاريخ القلعة الحمراء، ويسعى الأهلى للجمع بين بطولتى الدورى وكأس مصر هذا الموسم فقد فعلها 14 مرة سابقاً، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقتى الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.

ونجح الأهلى في التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بأرقام قياسية فريدة وللمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ القلعة الحمراء، كما حصد دوري الأبطال الأفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه وعلى حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف فى نهائى القرن الشهير، ليضرب موعداً مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية على لقب السوبر الأفريقى والمحدد لها ديسمبر الجارى بالقاهرة.

كما تأكدت مواجهة الأهلى مع طلائع الجيش بخلاف صدام الليلة على لقب كأس السوبر المحلى فى لقاء لم يتحدد موعده بعد.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 138 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى بجانب تسعة بطولات لدوري الابطال الافريقى.