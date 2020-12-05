وزارة الرياضة تنفذ 475 برنامجا للتوعية بأهمية المشاركة السياسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب أصبحت تعطى أولوية لبعض الفئات التى يجب زيادة الاهتمام بها، وهى "المرأة وذوى القدرات والهمم وكبار السن والرواد"، وذلك فى إطار الدور المجتمعى لها، مشيرا إلى أن عدد البرامج والأنشطة التى تخاطب تلك الفئات بلغت 618 برنامجا.
وأضاف صبحى أنه بالتزامن مع الفترة الحالية والتى ترتبط بانتخابات مجلس النواب والتوعية بأهمية المشاركة السياسية باعتبار المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى، فقد بلغ عدد برامج التثقيف والتنشئة السياسية 475 برنامجا ونشاطا.
وأوضح صبحى أن برامج التنشئة والتثقيف السياسى بمراكز الشباب تخاطب كافة الفئات العمرية ولا تقتصر على الشباب فقط لخلق نوع من الحوار داخل الاسرة المصرية من خلال أحد أعضائها المشاركين ببرامج وأنشطة مراكز الشباب.
وأشار صبحى الى اهتمام خطط مراكز الشباب بمجال التطوع وتحسين السلوك البيئى فقد تضمنت الخطط 592 برنامج ونشاط، وأنه يجرى حاليا إعادة صياغة الصورة الذهنية لمراكز الشباب من خلال ما يتم تطويره من أساليب الإدارة والمتابعة والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المختلفة.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى لخلق حالة من الحوار الوطنى غير المباشر مع الفئات المستهدفة من برامج وأنشطة مراكز الشباب باعتبار المراكز هى الكيان الذى يخاطب فئة عريضة من الشعب المصري.
وأضاف صبحى أنه من خلال منظومة الربط الإلكترونى أصبحت هناك مؤشرات رقمية للبرامج والأنشطة فخلال شهر أكتوبر نفذ 3658 مركز شباب نحو 11307 برنامج ونشاط فى مختلف المجالات، حيث بلغ عدد البرامج الرياضية 2716 برنامج ولا يقتصر دور تلك البرامج الرياضية على الممارسة فقط بل امتدت أهدافها الى تنمية مهارات أعضاء مراكز الشباب وغرس القيم الإيجابية.
وانطلاقا من دور الوزارة فى بناء الشخصية المصرية فقد بلغت البرامج (الثقافية والدينية والاجتماعية والفنية) 5610 برنامج ونشاط، وقد اختلفت فلسفة البرامج والأنشطة والتى لم يعد يقتصر دورها على أعضاء مراكز الشباب بالشكل الفردى بل امتد هدف البرامج والأنشطة لتستهدف الاسرة المصرية باعتبارها البيئة التى يعيش فيها.
وأشار صبحى إلى مراكز الشباب اتخذت خلال شهر أكتوبر أسلوبا مختلفا فى التعامل مع انتصارات أكتوبر المجيدة لتنمية القيم والروح الوطنية التى تعيد صياغة ذكرى الانتصار، حيث تضمنت خطط 2345 مركز شباب برامج وفعاليات مختلفة فنية وثقافية ورياضية ودينية ترتبط بذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك فى اطار الرسالة الوطنية التى تلعبها مراكز الشباب والتى تنطلق فى صورة برامج وأنشطة وفعاليات تستهدف غرس قيم الانتماء وبناء الشخصية الوطنية للإنسان المصري.
وأكد صبحى على أهميه بناء فرق العمل وتدريبهم على استخدام الاساليب التكنولوجية.
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