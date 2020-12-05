شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يطمئن لاعبي الزمالك على المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق.

وشهدت الجلسة حضور أحمد مصطفى، عضو لجنة الحكماء، والمستشار محمد عطية، عضو اللجنة المعينة لإدارة النادي، وعبدالحليم على، مدير الكرة.

وشهدت الجلسة حديثًا خاصًا من «قاسم» مع اللاعبين عن الموسم الجديد، وأهمية المرحلة المقبلة للنادي ولجماهيره، حيث قام الثنائي بالتأكيد على صرف جميع المستحقات في موعدها بشكلها الطبيعي.

وقال «قاسم»: «الجميع في النادي من أجل مساندة الفريق ودعمه وتوفير جميع متطلباته، ونثق في كل الموجودين، ونعلم أنكم على قدر المسؤولية الموضوعة عليكم».