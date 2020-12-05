«أحداد» يشارك فى تدريبات الزمالك استعدادًا للمقاولون

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم المغربي حميد أحداد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعداداً للموسم الجديد. وشارك «أحداد» في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي عقب انتهاء فترة إعارته في نادي الرجاء البيضاوي المغربي، حيث يتواجد اللاعب بقائمة الفريق في الموسم الكروي الجديد. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر انطلاقها خلال الأسبوع القادم ومواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى للمسابقة. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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