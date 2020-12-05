شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحسم مصير اتحاد الكرة بعد تأجيل «العمومية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قرار تأجيل الجمعيات العمومية العادية وغير العادية سيطبق على جميع الهيئات والاتحاد والمؤسسات والأندية وعلي رأسها اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع الاتحاد الدولي فيفا من أجل حسم الأمر ووضع آليه وخطة عمل العمل للجنة الثلاثية خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الشباب والرياضة إن السبب الرئيسي في تأجيل الجمعيات العمومية العادية وغير العادية هو الخوف من تفشي فيروس كورونا في مرحلته الثانية الخطيرة التي تهدد الأرواح.

وكان وزير الرياضة قد أصدر بيانًا رسميًا بتأجيل الجمعيات العمومية العادي وغير العادية تنفيذًا للقرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

واختتم وزير الشباب والرياضة بيانه الرسمي بالتشديد على تطبيق القرار على جميع مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية.