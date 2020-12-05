شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صادم من «فيفا» بعد تأجيل انتخابات اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أنه يتم الآن التنسيق الفوري الثلاثي بين وزارة الرياضة واللجنة الثلاثية و«فيفا» من أجل حسم مصير اللجنة الثلاثية، بعد قرار الدولة المصرية تأجيل الانتخابات بسبب فيروس كورونا.

وقال المصدر إنه قد يتم المد للجنة الثلاثية 6 أشهر، على أن تُقام الانتخابات في يوليو المقبل، إلا أن القرار الرسمي والنهائي سيعلنه «فيفا»، الذي تم إخطاره رسميًا بقرار الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة بتأجيل الانتخابات بسبب كورونا، فيما أعلنت اللجنة الأوليمبية تأجيل جميع الجمعيات العمومية وعدم إلغائها.

واعتبر المصدر أن قرار «فيفا» بالمد للجنة الثلاثية بقدر ما هو صادم إلا أنه الحل الوحيد لتخطي الأزمة الراهنة بعد قرار تأجيل الجمعيات العمومية.