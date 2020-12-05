شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين عبدالحليم علي وحميد أحداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد عبدالحليم على، مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع المغربي حميد أحداد لاعب الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وقام مدير الكرة بالاطمئنان على حالة اللاعب عقب عودته من المغرب للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، بعد انتهاء فترة إعارته بنادي الرجاء المغربي.
ويبدأ الزمالك تدريباته الجماعية، اليوم السبت، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد والذي يستهله الفريق بمواجهة المقاولون العرب.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
117,583
-
تعافي
103,191
-
وفيات
6,732
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة بين عبدالحليم علي وحميد أحداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.