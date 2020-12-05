شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الجبلاية علي موقف الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة تأجيل الدعوة لجمعيته العمومية العادية لإجراء الانتخابات التي كان مقررًا لها الشهر الجاري بناء على قرار الفيفا.

وينتظر اتحاد الكرة اعتماد اللائحة من فيفا في موعد أقصاه التاسع من ديسمبر الجاري لحسم الأمر بشكل رسمي، وأكد ولدي العطار، المدير التنفيذي للجبلاية، التزام اتحاد الكرة بقرار الدولة المصرية ووزير الشباب والرياضة خصوصًا وأن الامر متعلق بجائحة كورونا.

وقال «العطار»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «اللجنة الثلاثية لم تحدد موعدًا من قبل لإجراء الانتخابات لأننا في مرحلة انتظار اعتماد اللائحة بعد مناقشتها في الاجتماع الأخير وبالتالي لا يستطيع أحد أن يجزم بتأجيل أو إرجاء أي مواعيد لأننا لم نحددها من قبل».

واضاف: «ملتزمون بأي قرار من الدولة المصرية في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بجائحة كورونا لكننا في نفس الوقت ملتزمون بقرارات الاتحاد الدولي فيفا في هذا الشأن والوضع الراهن الآن هو عدم إجراء الانتخابات وتأجيلها لحين حسم الأمر بين اللجنة وفيفا ووزارة الرياضة».