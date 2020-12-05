شكرا لقرائتكم خبر عن «درويش» ينافس اليوم على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينافس كريم درويش، بطل العالم السابق في الاسكواش، على منصب نائب الرئيس في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للاسكواش، والتي تُقام اليوم السبت، وتشهد انتخاب رئيس جديد ومجلس إدارة جديد.

وكان من المقرر أن تستضيف موناكو فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للاسكواش، لكن لظروف فيروس كورونا، ستتم إقامتها عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأعلن «درويش» أن على رأس الملفات التي سيتولاها في حالة نجاحه في الانتخابات ملف إدراج الاسكواش كلعبة أوليمبية، والملف الثاني نشر لعبة الاسكواش في قارتي إفريقيا وآسيا.