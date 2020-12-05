شكرا لقرائتكم خبر عن «ابراهيموفيتش»: أحب طريقة «بيولي» وأنوي الاعتزال في ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف زلاتان ابراهيموفيتش، نجم ميلان الإيطالى، عن نيته الإعتزال في صفوف العملاق الإيطالى، عق انتهاء مسيرته الكروية الحافلة بالعديد من الإنجازات الرائعة والمميزة.

كما تحدث «إبراهيموفيتش» عن المقارنة بين ما يقدمه الأن، وبين ما كان يقدمه منذ 10 سنوات، بالإضافة رأيه في طريقة لعب ستيفانو بيولى، مدرب ميلان، وذلك خلال حواره مع شبكة «سكاى سبورت إيطاليا».

وقال «إبراهيموفيتش»: «المقارنة بين إبرا الآن وقبل 10 سنوات؟ اليوم لا أفعل الأشياء التي فعلتها قبل 10 سنوات، لا أشعر بالضعف الشديد وإلا أفقد طاقتي، قبل 10 سنوات كان هناك لاعبون يتمتعون بشخصية رائعة في الفريق».

وأضاف: «اليوم لدي تجربة أخرى، اعتدت أن أعامل الجميع بنفس الطريقة في مسيرتي، لكن الآن إذا رأيت أن طريقة لا تعمل مع شخص ما، أحاول بطريقة أخرى. أطلب الكثير من الفريق، ولا أقبل تمريرة خاطئة، البعض يفضل اللعب دون التدريب بجدية، لكن إذا استرخيت في التدريب، فأنت أيضا تسترخي على مقاعد البدلاء، ربما يكون الأمر مختلفا بالنسبة للبرازيليين، إنهم يتدربون بهدوء ثم يستعرضون في المباراة».

وحول طريقة لعب ستيفانو بيولي، قال «إبرا»: «أحب الطريقة التي يلعب بها المدرب، هناك توازن جيد، لقد وجد طريقة لضمان تقديم أفضل ما لدي، أريد دائما اللعب، إنه أمر طبيعي وأحيانا أفضل الراحة، لكنه يخبرني أن ألعب، في الدوري الأوروبي قال لي العب 45 دقيقة فقط، أحترمه وأشعر بهذه المسؤولية وأحبها».

وحول التجديد مع ميلان قال: «التجديد مع ميلان؟ قلت في البداية إن هذا يكفي، أفكر في الاعتزال والبقاء مع العائلة في السويد، حيث قدمت 6 أشهر جيدة، لكن لن أجدد لعام آخر وأخبرت بيولي بذلك، وقالي لي سأحترم القرار، ثم اتصل بي بيولي في يوم آخر وقال لقد تركت بسهولة في المرة الأولى، وكان لدينا اجتماع في ذلك اليوم، ثم ذهب في إجازة وقلت لنفسي إن التحدي كان جيدا، ولا أرغب في الندم على تركه، لذلك تحدثت إلى العائلة واتصلت برايولا وأخبرته لنمضي قدما ونغلق كل شيء بشأن التجديد».