شكرا لقرائتكم خبر عن «إبراهيموفيتش» يكشف كواليس انضمامه لميلان ورحيله عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، عن كواليس انضمامه للروسونيري في المرة الأولى، بالإضافة إلى اختياره للاعتزال في الثانية.

وقال إبراهيموفيتش، في حوار أجراه مع شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «عندما أكون هنا في ميلانو أفعل كل ما على فعله، اليوم الأول لي هنا منذ 10 سنوات، أتذكر الوجوه، كما أنني قبل ذلك بأسبوع كنت ألعب ضد ميلان في مباراة ثم انضممت للفريق».

وأضاف: «لقد جاء جالياني إلى منزلي في برشلونة، وخلع سترته قائلًا، لن أتحرك من منزلك حتى تنضم لميلان، كان هناك وضع حساس في برشلونة، وحتى اليوم لم أفهم المشاكل الموجودة في هذه التجربة، لم أستطع حل الأشياء التي لم أكن أعرفها، وفي ذلك الوقت ميلان كان مهتما، عرفت ميلان منذ لعبت مع إنتر، وأعجبتني المدينة، وإذا طلب ميلان ضمك، فمن الطبيعي أن ذلك يحفزك».

وواصل: «أحب كل تحد، عندما يتحدث الناس عنك فإن ذلك يشحنني ويمنحني الطاقة والأدرينالين لإظهار أنني لست الشيء الذي تتحدثون عنه، في التجربة الأولى لي مع ميلان لم يكن الوضع كما هو الحال اليوم، الآن تحد آخر، قالوا إنه تحد مستحيل، وهذه الأشياء تحفزني، قلت إنه من الأفضل أن أصعد بميلان إلى القمة بدلا من الاستمرار في الفوز مع فرق أخرى، هل شعرت بخوف قبل الانتقال لميلان؟ لا، لقد عشت نفس الموقف عندما وقعت مع مانشستر يونايتد، قالوا إنني كبير في السن، لكني أفعل عكس ما يقوله الجميع».