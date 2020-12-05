شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحفز اللاعبين بـ10 ملايين قبل مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مجلس إدارة الأهلى على صرف مكافأة الفوز بالبطولة الإفريقية للفريق الكروى الأول وتم إيداعها في حسابات اللاعبين قبل مواجهة طلائع الجيش اليوم في نهائى كأس مصر.

وبلغ إجمالى المكافآت 10 ملايين جنيه، وشملت مكافأة الجهاز الفني السابق بقيادة السويسرى رينيه فايلر، والجهاز الحالي بقيادة بيتسو موسيمانى، كما تم صرف مكافآت اللاعبين الراحلين الذين شاركوا في البطولة شريف إكرامي وأحمد فتحى وحسام عاشور ورمضان صبحي.