شكرا لقرائتكم العندليب يجتمع مع أحداد في أول مران بالزمالك بعد العودة من الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد عبدالحليم على، مدير الكرة بنادى الزمالك، جلسة سريعة مع المغربى حميد أحداد لاعب الفريق العائد من الإعارة لصفوف الرجاء المغربى، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

قام مدير الكرة بالزمالك بالاطمئنان على حالة اللاعب عقب عودته من المغرب للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق، بعد إنتهاء فترة إعارته بنادى الرجاء.

ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه.

فيما تقرر صرف مستحقات لاعبى الزمالك، بعد غد الإثنين، حيث سيتم إيداع مستحقات اللاعبين فى الحسابات البنكية الخاصة بهم غدًا، الأحد، بعدما كان يتم صرف المستحقات من الخزينة إلا أن الإدارة الجديدة للنادى تفضل أن يكون الصرف من خلال الحسابات البنكية، وبذلك سيتم غدًا التوقيع على شيكات المستحقات وإيداعها فى الحسابات الخاصة بهم.