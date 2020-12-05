شكرا لقرائتكم نجوم الأهلي يدعمون لاعبي الأحمر لتحقيق الثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نجوم النادى الأهلى السابقين والحاليين، على دعم لاعبى القلعة الحمراء، قبل اللقاء المرتقب للفريق فى نهائى كأس مصر، والذى يجمعه بفريق طلائع الجيش فى تمام الثامنة مساءً على استاد برج العرب بالأسكندرية.

وكتب عماد متعب نجم النادى الأهلى السابق عبر حسابه الشخصى على تويتر"رجالة كالعادة. فرحونا إن شاء الله".

فقد كتب أحمد ياسر ريان "بطولة كل اسبوع إن شاء الله"، فيما قال محمد محمود " الثلاثيه يا رجاله انشاء الله".

كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقتى الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.

ونجح الأهلى في التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بأرقام قياسية فريدة وللمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ القلعة الحمراء، كما حصد دوري الأبطال الأفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه وعلى حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف فى نهائى القرن الشهير، ليضرب موعداً مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية على لقب السوبر الأفريقى والمحدد لها ديسمبر الجارى بالقاهرة.

كما تأكدت مواجهة الأهلى مع طلائع الجيش بخلاف صدام الليلة على لقب كأس السوبر المحلى فى لقاء لم يتحدد موعده بعد.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 138 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى بجانب تسعة بطولات لدوري الابطال الافريقى.