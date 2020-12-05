شكرا لقرائتكم موسيماني يدفع ببانون وصلاح وطاهر في تشكيل الأهلي الأساسي بنهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى على إشراك الثلاثي صلاح محسن مهاجم الفريق والمغربي بدر بانون مدافع الأحمر وطاهر محمد طاهر جناح الفريق في التشكيل الاساسي خلال مباراة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب فى نهائى كأس مصر.

وإنضم بدر بانون للأهلي الصيف الجاري قادماً من الرجاء المغربي فيما إنضم طاهر محمد طاهر من المقاولون أما صلاح محسن فعاد للأهلي بعد إنتهاء إعارته لسموحة.

ويرغب المدير الفنى للنادى الأهلى فى الدفع بالثلاثي طاهر محمد طاهر وبدر بانون وصلاح محسن للمرة الأولى فى التشكيل الأساسى وهو ما سيتم إعلانه فى المحاضرة الأخيرة التى تسبق تحرك الفريق لملعب برج العرب.

وضم موسيمانى قائمة بـ22 لاعباً فى معسكر الأهلى لمواجهة الطلائع، وهم : محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.