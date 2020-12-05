شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يتوافدون لخوض أول مران بعد توديع الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توافد لاعبو الزمالك على مقر النادى الأبيض لخوض أول مران بعد توديع كأس مصر، بالهزيمة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور نصف النهائى من المسابقة المحلية، حيث من المقرر أن يُقام المران فى الرابعة عصرًا، على أن يجتمع المفوض من جانب مجلس الإدارة عن إدارة شئون كرة القدم مع اللاعبين للحديث معهم حول المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه.

من ناحية أخرى، انتعشت خزينة نادى الزمالك بـ2 مليون جنيه و100 ألف جنيه، قيمة إيرادات تجديد العضويات والاشتراكات التى تواردت على النادى، الأربعاء الماضى، بعدما انتعش نادى الزمالك بـ4 ملايين جنيه، وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق.

وترغب اللجنة التى تدير الزمالك حاليًا فى سداد رواتب اللاعبين المتأخرة والبالغة قيمتها ما يقرب من 10 مليون جنيه ثم سداد رواتب الموظفين والعاملين بالنادى الأبيض ثم التحرك بعد ذلك لسداد مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم المقبل، بعدما انتعش أيضا نادى الزمالك بـ2.5 مليون جنيه قيمة الموافقة على انتقال محمد حسن إلى سيراميكا كيلوباترا.