شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي روزنر يتوج بلقب بطولة «الجولف في دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج اللاعب الفرنسي أنطوان روزنر بلقب النسخة الأولى من بطولة «الجولف في دبي»، المقدمة من موانئ دبي العالمية، البطولة الأحدث على روزنامة الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، والتي أقيمت على ملعب النار في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم الذين تنافسوا على جوائز مالية تبلغ 1.2 مليون دولار.

وجاء فوز روزنر «27 سنة» بعدما حقق في الجولة الأخيرة التي أقيمت السبت، 8 ضربات تحت المعدل، ليتقدم إلى الصدارة بمجموع 25 ضربة تحت المعدل على مدار الجولات الأربعة، ويرفع كأس البطولة وينال جائزة مالية تبلغ 194310 دولارات، بحضور عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، وأحمد الحداد المدير التنفيذي للعمليات بمجمعات الأعمال والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات.

ويعتبر هذا الفوز الأول للاعب المصنف بالمركز 205 عالمياً، في مشاركاته في بطولات الجولة الأوروبية للجولف، وهو الذي عبر عن سعادته بافتتاح سجله الشرفي على أرض دولة الإمارات، وقال: «كان أسبوعاً رائعاً للغاية، الأجواء مثالية والملعب في حالة ممتازة، تمسكت بحظوظي، ولعبت من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، وبالنهاية جاءت المكافأة مضاعفة بكسب اللقب أيضاً، وأتطلع لاستكمال مشواري هذا الأسبوع هنا بالمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية».

وانعكس مستوى الإثارة من حيث جدول الترتيب بالنظر للتقارب الكبير بين المتنافسين بعدما تشارك 4 لاعبين المركز الثاني برصيد 23 ضربة تحت المعدل، فتراجع الإنجليزي آندي سوليفان الذي تصدر الترتيب لثلاث جولات إلى الوصافة، بعدما اكتفى بتحقيق ضربتين تحت المعدل في الجولة الأخيرة، متساوياً مع الفرنسي مايك لورينزو-فيرا، والإيطالي فرانشيسكو لابورتا، والإنجليزي مات والاس.

وتتواصل منافسات الجولف العالمية في دبي دون توقف، مع ترقب انطلاق بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تنطلق هذا الأسبوع، وتحديداً بالفترة من 10 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتشكل البطولة الختامية لموسم «السباق إلى دبي».