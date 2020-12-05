شكرا لقرائتكم خبر عن تريم مطر: الإمارات مؤهلة لحصد بطولات العالم خلال 5 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد الوهاب

أكد تريم مطر محمد تريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة الابتكار الصناعي، الحكم الدولي في الشطرنج، لاعب منتخب الإمارات السابق، أن دولة الإمارات لديها من الإمكانات والعناصر ما يمكنها من حصد بطولات العالم في الشطرنج بجميع مراحلها خلال 5 سنوات، لما يتمتع به أبناؤها من مؤهلات وقدرات ذهنية بشرط توافر الرعاية والدعم المناسب، كما أكد أن الإمارات لديها من العنصر البشري ما يكفل إنتاج من هو أفضل من كاربوف في المستوى. وأضاف في تصريحات لـ«الخليج الرياضي» على هامش مشاركته في المباراة الاستعراضية التي أقامها الاتحاد الآسيوي للشطرنج في دبي، بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسه، برعاية وحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، والروسي أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، والأسطورة الروسي أناتولي كاربوف بطل العالم السابق للشطرنج: «سعيد بالمشاركة في احتفالية من هذا النوع، وقد لعبت مع كاربوف، فلي ذكريات لا تنسى مع هذا الأسطورة. فقد قمت بتحكيم مباريات له من قبل في عام 1986، بعدما حصلت على شارة التحكيم الدولية، وكان ذلك في بطولة العالم التي أقيمت في دبي ما بين 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر عام 1986، واليوم وبعد 34 سنة لعبت معه وصمدت معه 30 نقلة». وعن رأيه في مستوى شطرنج الإمارات، قال: «شطرنج الإمارات لديها المقدرة على حصد كل بطولات العالم بجميع مراحلها خلال 5 سنوات، فلدينا شباب من البنين والبنات في منتهى الذكاء ويحتاجون فقط إلى الرعاية، وصحيح أن الشطرنج لعبة فردية، لكنها تحتاج إلى العمل الجماعي، وهذا يحتاج إلى تعاون أندية الدولة مع بعضها البعض وتضافر الجهود في توفير الرعاية للاعبين واللاعبات وصقل مستوياتهم، كما يجب الاستفادة من ميزة التنوع للجاليات المقيمة على أرض الدولة، ووجود لاعبين وفرق بمستوى عال جداً، وهذا يغنينا عن سفر لاعبينا إلى الخارج للاحتكاك، طالما أن الاحتكاك متوفر لدينا في الدولة من خلال الجنسيات، ويمكن الاستفادة في كل المراحل من 10 و14 و18 سنة، وفئة الرجال». وأضاف الحكم الدولي تريم: «أتحدى وأعود لتأكيد أنه في حالة العمل بتعاون بين أندية الدولة يمكن أن ننتج أحسن عن كاربوف في المستوى، ونحصد بطولات العالم لمراحل 10 و14 و18 سنة، وكذلك الرجال. وأقول هذا الكلام لأنني أعرف جيداً مؤهلات وإمكانات أبناء الإمارات». وعن علاقته بشطرنج الإمارات، قال تريم: «علاقتي الرسمية مع الشطرنج بدأت عام 1976، عندما تأسس نادي الشارقة للشطرنج ثم تطورت الأمور وأصبح للعبة اتحاد وأندية وكنت عضواً في المنتخب، وأول مشاركة خارجية لي كانت في بطولة الشطرنج المقامة في مدينة طرابلس بليبيا عام 1976». وكان تريم مطر تلقى تكريماً من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، خلال الحفل الآسيوي تقديراً لجهوده كلاعب سابق في منتخب الإمارات للشطرنج، وحكم دولي، علاوة على مشاركته في المباراة الاستعراضية التي جمعت كاربوف مع نخبة متميزة من لاعبي ولاعبات الإمارات.