تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ كهربا

أفادت صحيفة "الوطن" بأن مدير الكرة في النادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، عقد جلسة مع اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقالت الصحيفة إن الجلسة كان الهدف مها هو احتواء غضب كهربا بسبب استمراره في التواجد على دكة البدلاء والمشاركة كبديل في المباريات بالفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن عبدالحفيظ طب من كهربا الاستمرار في الاجتهاد بتدريبات الفريق وانتظار الفرصة من قبل الجهاز الفني للفريق الأحمر، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأكد مدير الكرة لكهربا أنه أحد العناصر المهمة في قائمة الفريق وسيكون له دور رئيسي في التشكيل بالفترة المقبلة، محذراً إياه من الاستياء للمشاركة بديلاً، مطالباً اللاعب بالاجتهاد في التدريبات بالفترة المقبلة وخاصة قبل الموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش مساء اليوم، السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في نهائي كأس مصر.

وستذاع المباراة عبر شاشة قناة ON Time Sports 1 HD، بتعليق أيمن الكاشف، في مباراة يديرها تحكيمياً محمد الحنفي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بفوزه عليه 2-1، بينما تأهل الجيش عقب فوزه على الزمالك 3-1.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق لقب الكأس وجمع الثلاثية هذا الموسم بعد بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، كما يطمح الفريق في استغلال تفوقه الكاسح على الطلائع في مواجهة الغد لانتزاع اللقب.